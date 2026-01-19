Detenzione ai fini di spaccio | arrestato 28enne

Nella giornata di sabato 10 gennaio, la Polizia di Salerno ha arrestato un uomo di 28 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento, condotto dalla Squadra Mobile, rientra nelle attività di contrasto al traffico di droga. Si ricorda che l’arresto rappresenta un atto preliminare e che ogni eventuale giudizio di responsabilità sarà pronunciato esclusivamente da un’autorità giudiziaria competente.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che, nella giornata di sabato 10 gennaio, la Polizia di Stato di Salerno, attraverso investigatori della Squadra Mobile, ha tratto in arresto O.G., classe 1998, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno del traffico di droga nei territori dell’agronocerino, il predetto è stato sorpreso all’interno di un box di sua proprietà, ubicato in una palazzina di via Alcide De Gasperi a Pagani (SA), nel quale veniva rinvenuto un borsone contenente una cospicua quantità di hashish, per un peso lordo di 61 kg e 640 grammi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Droga, arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio

Nella notte, i Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno sequestrato diverse sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish ed eroina, durante un controllo di routine. Un uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, nell’ambito delle operazioni volte a prevenire il consumo di droga nel territorio. L’intervento si inserisce nelle attività di monitoraggio e repressione delle attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato 46enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Un uomo di 46 anni è stato arrestato durante un'operazione dei Carabinieri, che ha portato al sequestro di oltre 100 grammi di hashish e di un coltello intriso della stessa sostanza. L’intervento, seguito a una perquisizione domiciliare, fa parte di un’attività costante di contrasto allo spaccio di droga condotta dalle forze dell’ordine.

Sinnai, 21enne arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio - I Carabinieri di Quartu Sant’Elena, con il supporto dei colleghi della locale Stazione, hanno rintracciato e arrestato un 21enne disoccupato del posto, con l’accusa di detenzione di sostanze ... msn.com