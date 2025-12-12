Arrestato 46enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Fremondoweb.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 46 anni è stato arrestato durante un'operazione dei Carabinieri, che ha portato al sequestro di oltre 100 grammi di hashish e di un coltello intriso della stessa sostanza. L’intervento, seguito a una perquisizione domiciliare, fa parte di un’attività costante di contrasto allo spaccio di droga condotta dalle forze dell’ordine.

Comunicato Stampa L’operazione è scattata dopo una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di oltre 100 grammi di hashish e di un coltello intriso della stessa sostanza Nel contesto di un costante impegno da parte della Compagnia Carabinieri di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

arrestato 46enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

© Fremondoweb.com - Arrestato 46enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

arrestato 46enne detenzione finiControlli antidroga: arrestato 46enne - E' stato trovato in possesso di oltre 100 gr di hashish ... Riporta msn.com

arrestato 46enne detenzione finiControlli antidroga, arrestato 46enne sannita: in cantina oltre 100 grammi di hashish - Nel contesto di un costante impegno da parte della Compagnia Carabinieri di Benevento volto a contrastare il fenomeno della detenzione e diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio di competenz ... Segnala ntr24.tv

Detenzione ai fini di spaccio di stupefacente Arrestata 46enne sequestrati kg 8,3 di marijuana

Video Detenzione ai fini di spaccio di stupefacente Arrestata 46enne sequestrati kg 8,3 di marijuana