Arrestato detenuto in semi libertà evaso 15 giorni fa a Napoli

Un detenuto in regime di semilibertà, evaso circa due settimane fa a Napoli, è stato rintracciato e arrestato dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria della Campania. L’individuo non aveva fatto ritorno in carcere come previsto, ma è stato successivamente ritrovato e ricondotto in istituto. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo e sicurezza delle strutture penitenziarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non ha fatto ritorno in carcere dopo essere uscito perché in regine di semilibertà: il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria Nucleo Regionale per la Campania ha rintracciato e arrestato L.V., condannato alla pena di anni 11 mesi 1 giorni 10 per spaccio di sostanze stupefacente, rapina, estorsione e per violazione della legge sulle armi. Lo scorso 4 gennaio non ha fatto rientro al Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano dove stava fruendo della semilibertà per il residuo di pena da scontare. Al termine delle indagini gli agenti del nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria della Campania lo hannoi rintracciato in una abitazione di Casandrino, in provincia di Napoli, dove è stato arrestato e e poi messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arrestato detenuto in semi libertà evaso 15 giorni fa a Napoli Leggi anche: Fuga finita: arrestato anche il secondo detenuto evaso Leggi anche: Evaso durante un permesso di lavoro, arrestato un 23enne detenuto al carcere Malaspina Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Detenuto evade dal carcere di Secondigliano: arrestato dopo 15 giorni nella provincia di Napoli - Il detenuto, in semi libertà, lo scorso 4 gennaio non aveva fatto ritorno nel carcere napoletano di Secondigliano ... fanpage.it

Detenuto appicca un incendio nel carcere di Rovigo. Arrestato e accusato di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio #ANSA x.com

- Appicca il fuoco alla cella - Detenuto finisce nuovamente arrestato, dovrà comparire in Tribunale. #carceredirovigo #incendio #poliziapenitenziaria - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.