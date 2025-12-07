Milano detenuto evade dal carcere di Opera

"Un detenuto di origini albanesi di 41 anni, con fine pena fissato a ottobre del 2048, è evaso nella notte dalla Casa di Reclusione di Milano Opera nel più classico dei modi: segando le sbarre della finestra e calandosi con delle lenzuola annodate. Non è ancora chiaro come abbia fatto poi a scavalcare

Detenuto trovato morto nel carcere di Bollate, la procura di Milano apre un’indagine: “Ha inalato gas”

Milano, commerciante accoltellato e sequestrato: arrestato 27enne peruviano Arrestato a Milano un 27enne accusato di tentato omicidio, rapina aggravata e sequestro di persona ai danni di un commerciante di via Mecenate. L’operazione dei Carabinieri di - facebook.com Vai su Facebook

