La nuova casa di Veronica Peparini e Andreas Muller | per le gemelle bagno rosa con due lavandini
Veronica Peparini e Andreas Muller stanno preparando la loro nuova casa, condividendo con i fan l’andamento dei lavori. Tra le novità, un bagno rosa con due lavandini dedicato alle gemelle, simbolo di cura e attenzione alle esigenze della famiglia. Un ambiente pensato per creare un clima accogliente e funzionale, in linea con le nuove tappe di vita dei genitori e delle loro bambine.
Andreas Muller e Veronica Peparini hanno mostrato a fan e follower l'avanzamento dei lavori nella casa dove presto si trasferiranno con le loro figlie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
