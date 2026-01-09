Andreas Muller e Veronica Peparini | il sogno della nuova casa prende forma

Andreas Muller e Veronica Peparini lavorano alla realizzazione della loro nuova casa, un progetto che combina i loro valori familiari e le passioni condivise. Un ambiente pensato per rappresentare il loro stile di vita e le loro aspirazioni, con attenzione ai dettagli e alla funzionalità. La costruzione di questa abitazione segna un passo importante nel loro percorso personale, riflettendo il desiderio di creare un luogo di conforto e armonia per la famiglia.

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno realizzando il loro sogno La casa dei sogni: un progetto che unisce famiglia e passione Andreas Muller e Veronica Peparini stanno realizzando il loro sogno: una casa che riflette il loro amore e le loro aspirazioni familiari. La coppia ha mostrato sui social le ultime novità sui lavori in

