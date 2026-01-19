Delitto di Federica Torzullo i pm | L’indagato progettava la fuga

Il caso di Federica Torzullo, uccisa e il cui corpo è stato occultato, rappresenta una vicenda giudiziaria ancora aperta. I magistrati accusano Claudio Carlomagno, suo marito, di omicidio e occultamento di cadavere, evidenziando anche un possibile progetto di fuga. Durante l’interrogatorio, Carlomagno ha scelto di non rispondere, lasciando ancora molte domande senza risposta.

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, accusato di omicidio e occultamento di cadavere, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio. Gli inquirenti cercavano di ottenere dall’indagato chiarimenti sulla sua presunta responsabilità, sulla dinamica dei fatti tra l’8 e il 9 gennaio e sul movente, oltre all’individuazione dell’arma utilizzata, ancora sconosciuta. Secondo gli inquirenti, Carlomagno era pronto a fuggire non appena aveva compreso che tutti i sospetti convergevano su di lui, ma ha preferito non rispondere alle domande. L’uomo ha trascorso la prima notte in carcere, dopo il fermo avvenuto domenica, e dovrà rispondere delle accuse di «omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva» e di occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

