Condannato per spaccio e pericoloso | cittadino senegalese trasferito a Brindisi per il rimpatrio
Un cittadino senegalese, condannato per spaccio e ritenuto pericoloso, è stato trasferito a Brindisi per il procedimento di rimpatrio. L’operazione fa parte delle attività della Polizia di Stato volte a contrastare l’immigrazione irregolare e la criminalità. La collaborazione tra le forze dell’ordine mira a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative sull’immigrazione.
Prosegue l'attività di contrasto all'immigrazione clandestina e alla criminalità diffusa da parte della Polizia di Stato. Nella giornata di mercoledì 14 gennaio, gli agenti della Questura di Frosinone hanno dato esecuzione a un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale nei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
