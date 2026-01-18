Condannato per spaccio e pericoloso | cittadino senegalese trasferito a Brindisi per il rimpatrio

Un cittadino senegalese, condannato per spaccio e ritenuto pericoloso, è stato trasferito a Brindisi per il procedimento di rimpatrio. L’operazione fa parte delle attività della Polizia di Stato volte a contrastare l’immigrazione irregolare e la criminalità. La collaborazione tra le forze dell’ordine mira a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative sull’immigrazione.

