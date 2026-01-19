De Gregori in tour per i 50 anni di Rimmel | tappa marchigiana al Mamamia di Senigallia

Da anconatoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco De Gregori torna in tour per celebrare i 50 anni di

SENIGALLIA – Dopo il successo delle date estive – concluse con il live all’Arena di Verona – e dei concerti nei teatri e nei palasport di Milano e Roma, Francesco De Gregori prosegue il tour dedicato ai 50 anni di “Rimmel” con una nuova serie di appuntamenti nei club italiani tra gennaio e.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Francesco De Gregori in tour nei teatri e club con "Rimmel 2025": a Senigallia la tappa marchigiana

Francesco De Gregori, il tour per i 50 anni di Rimmel approda nei clubFrancesco De Gregori porta il suo tour per i 50 anni di Rimmel nei club italiani.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

de gregori tourFrancesco De Gregori nei club con il tour dedicato a Rimmel - Parte il 23 gennaio dal Vox Club di Nonantola (Modena) il tour nei club di Francesco De Gregori dedicato all'album 'Rimmel', pubblicato nel 1975. ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.