De Gregori in tour per i 50 anni di Rimmel | tappa marchigiana al Mamamia di Senigallia

Francesco De Gregori torna in tour per celebrare i 50 anni di

SENIGALLIA – Dopo il successo delle date estive – concluse con il live all’Arena di Verona – e dei concerti nei teatri e nei palasport di Milano e Roma, Francesco De Gregori prosegue il tour dedicato ai 50 anni di “Rimmel” con una nuova serie di appuntamenti nei club italiani tra gennaio e.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Francesco De Gregori in tour nei teatri e club con "Rimmel 2025": a Senigallia la tappa marchigiana

Francesco De Gregori, il tour per i 50 anni di Rimmel approda nei clubFrancesco De Gregori porta il suo tour per i 50 anni di Rimmel nei club italiani.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Francesco De Gregori nei club con il tour dedicato a Rimmel - Parte il 23 gennaio dal Vox Club di Nonantola (Modena) il tour nei club di Francesco De Gregori dedicato all'album 'Rimmel', pubblicato nel 1975. ansa.it