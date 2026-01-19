De Gregori in tour per i 50 anni di Rimmel | tappa marchigiana al Mamamia di Senigallia
Francesco De Gregori torna in tour per celebrare i 50 anni di
SENIGALLIA – Dopo il successo delle date estive – concluse con il live all’Arena di Verona – e dei concerti nei teatri e nei palasport di Milano e Roma, Francesco De Gregori prosegue il tour dedicato ai 50 anni di “Rimmel” con una nuova serie di appuntamenti nei club italiani tra gennaio e.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Francesco De Gregori in tour nei teatri e club con "Rimmel 2025": a Senigallia la tappa marchigiana
Francesco De Gregori, il tour per i 50 anni di Rimmel approda nei clubFrancesco De Gregori porta il suo tour per i 50 anni di Rimmel nei club italiani.
Francesco De Gregori nei club con il tour dedicato a Rimmel - Parte il 23 gennaio dal Vox Club di Nonantola (Modena) il tour nei club di Francesco De Gregori dedicato all'album 'Rimmel', pubblicato nel 1975. ansa.it
Francesco De Gregori a Brescia con il tour dedicato a «Rimmel» x.com
Il 1979 è l'anno in cui la musica d'autore italiana ha smesso di essere un esercizio per pochi per diventare un rito collettivo di massa, grazie all'incontro tra Lucio Dalla e Francesco De Gregori nel leggendario tour Banana Republic. In un'Italia ferita dagli anni d - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.