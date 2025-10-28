Francesco De Gregori in tour nei teatri e club con Rimmel 2025 | a Senigallia la tappa marchigiana
SENIGALLIA – Francesco De Gregori è in tour in tutta Italia con 'Rimmel 2025' dedicato all’album 'Rimmel' a 50 anni dall’uscita. Dopo le date estive, che si sono concluse all’Arena di Verona, il tour riparte il 31 ottobre da Bologna con una serie di concerti nei teatri italiani, in programma tra. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
FRANCESCO DE GREGORI in concerto “Rimmel 2025”! Il cantautore italiano festeggerà l'anniversario dell'uscita di “Rimmel”, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare della musica italiana, con un emozionante concerto - facebook.com Vai su Facebook
Francesco De Gregori torna fra teatri, palasport e club per celebrare i 50 anni di "Rimmel". Ecco tutte le date - Dopo una tournée estiva che ha toccato le principali arene all’aperto d’Italia, Francesco De Gregori torna dal 31 ottobre all’Europauditorium . Da ondarock.it
Riparte il 31 ottobre dal Teatro EuropAuditorium di Bologna il tour di Francesco De Gregori - De Gregori foto di Simone Ridi (fornita dal Teatro) Francesco De Gregori sarà in tour in tutta Italia con RIMMEL 2025 che, dopo il successo delle date estive, riparte il 31 ottobre da Bologna, in un T ... Si legge su sassuolo2000.it
Francesco De Gregori torna fra teatri, palasport e club - Dopo il tour estivo, una decina di date nelle più importanti location all'aperto, riprende il 31 ottobre dall'Europauditorium di Bologna il tour 'Rimmel 2025' di Francesco D ... Da msn.com