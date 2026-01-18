Groenlandia l' Ue valuta dazi agli Usa per 93 miliardi

L’Unione europea sta considerando misure di risposta agli Stati Uniti, valutando l’applicazione di dazi per circa 93 miliardi di euro o restrizioni all'accesso delle aziende americane al mercato europeo. Questa decisione nasce in risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump, che hanno minacciato gli alleati della NATO. La situazione evidenzia le tensioni commerciali tra le due parti e il possibile impatto sulle relazioni economiche internazionali.

L' Unione europea starebbe valutando di colpire gli Stati Uniti con dazi per un valore di 93 miliardi di euro o di limitare l'accesso delle aziende americane al mercato europeo in risposta alla minaccia di Donald Trump agli alleati della Nato. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti. Se venissero confermate, le misure servirebbero a dare una posizione di maggiore forza alle capitali europee in vista degli incontri con il presidente americano al World Economic Forum di Davos questa settimana. Lo hanno affermato i funzionari coinvolti nei preparativi. Donald Trump vedrà a Davos i leader europei, inclusa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, secondo quanto riporta il Financial Times.

Bruxelles prende in considerazione il rinvio del voto sull'accordo Usa-Ue sui dazi, dopo le recenti minacce di Trump riguardo alla Groenlandia. L'intesa, stipulata con l'obiettivo di evitare ritorsioni commerciali, potrebbe essere rimandata per rispondere alle tensioni in corso.

Le capitali europee stanno considerando l'imposizione di dazi doganali per un importo complessivo di 93 miliardi di euro nei confronti degli Stati Uniti, secondo fonti del Financial Times. Questa possibile misura si inserisce in un contesto di tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico, con implicazioni che potrebbero influenzare il commercio internazionale e le relazioni economiche globali. «Stop all’accordo Usa-Ue sui dazi»: Bruxelles valuta il rinvio del voto per rispondere alle minacce di Trump sulla Groenlandia

Bruxelles prende in considerazione il rinvio del voto sull’accordo Usa-Ue sui dazi, dopo le recenti minacce di Trump riguardo alla Groenlandia. L’intesa, stipulata con l’obiettivo di evitare ritorsioni commerciali, potrebbe essere rimandata per rispondere alle tensioni in corso. La decisione riflette l’attenzione dell’Unione Europea nel gestire relazioni complesse con gli Stati Uniti, mantenendo un equilibrio tra interessi economici e strategie diplomatiche. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Perché la Groenlandia è diventata una fissazione per Donald Trump Financial Times: Ue valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa per la Groenlandia - facebook.com facebook Tensioni UE–USA sui dazi L’Unione europea valuta la sospensione dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti dopo la minaccia di Donald Trump di nuovi dazi legati alla questione Groenlandia. Bruxelles ha convocato per domani una riunione di emergenza x.com

