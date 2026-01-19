davos aumenta la ricchezza dei miliardari italiani

A Davos si analizzano le tendenze economiche globali, tra cui l’andamento della ricchezza dei miliardari italiani. Recenti dati indicano un incremento di circa 150 milioni di euro al giorno per questa categoria, riflettendo dinamiche economiche in evoluzione. Questi numeri evidenziano come la crescita del patrimonio dei più ricchi continui a essere un indicatore importante delle tendenze finanziarie nazionali e internazionali.

A Davos l’economia è di casa, ed è per questo che si fanno anche i conti in tasca. Si scopre così che aumenta la ricchezza dei miliardari italiani al ritmo di 150 milioni di euro al giorno. Secondo il nuovo rapporto di Oxfam ‘Nel baratro della disuguaglianza. Come uscirne e prendersi cura della democrazia’ nell’ultimo anno la ricchezza dei miliardari italiani è aumentata in termini reali di 54,6 miliardi di euro, raggiungendo un valore complessivo di 307,5 miliardi di euro; i super-ricchi del nostro Paese sono 79, in crescita rispetto al 2024 quando erano 71. In Italia, a metà del 2025, il 10% più ricco delle famiglie possedeva oltre 8 volte la ricchezza della metà più povera dei nuclei familiari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

