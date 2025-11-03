Disuguaglianze la ricchezza dei primi 10 miliardari Usa su di 698 miliardi nell’ultimo anno Lo studio di Oxfam

Solo negli ultimi 12 mesi la ricchezza complessiva dei primi 10 miliardari d’America è aumentata di 698 miliardi di dollari. Il calcolo arriva da Oxfam America, che nel nuovo rapporto sulle disuguaglianze pubblicato lunedì chiama in causa sia i problemi strutturali che la politica non ha mai affrontato seriamente sia le politiche di Donald Trump. Il report, intitolato Unequal: The rise of a new American oligarchy and the agenda we need, mostra come il Big Beautiful Bill Act, la legge di bilancio approvata dalla Camera Usa in estate, attraverso la riduzione delle tasse per i ricchi e per le aziende abbia aumentato la forbice della ricchezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Disuguaglianze, la ricchezza dei primi 10 miliardari Usa su di 698 miliardi nell’ultimo anno. Lo studio di Oxfam

Argomenti simili trattati di recente

Ricchezza e disuguaglianza. Dobbiamo tassare i (super) ricchi? Su @lavoceinfo la discussione molto informata di @albertobisin e M.Cremonini. Da leggere - X Vai su X

Negli ultimi trent’anni, la ricchezza privata in Europa è cresciuta come mai prima d’ora, ma a beneficiarne è stata una minoranza sempre più ristretta di persone. Secondo l’ultimo rapporto di Oxfam, l’1% più ricco degli europei possiede oggi quasi un quarto di t - facebook.com Vai su Facebook

Società: Barca (Forum Disuguaglianze e Diversità), “bisogna recuperare la dimensione della speranza collettiva” - “La speranza si è trasformata in una sorta di gara competitiva per prevalere e vincere sugli altri, soprattutto riguardo la dimensione della ricchezza e dell’accumulo di patrimoni. Da agensir.it

Disuguaglianze nel Lazio: oltre un quinto della popolazione a rischio povertà - È quanto emerge dall’ultima fotografia scattata dall’Eurispes, presentata in Senato, che analizza il nostro Paese attraverso quasi 150 ... Lo riporta rainews.it