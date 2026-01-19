Danneggiato il campo sportivo Falasche Il sindaco di Anzio | Non ci faremo intimidire

Nella notte ad Anzio, il campo sportivo Falasche è stato oggetto di un atto vandalico, con la demolizione di un tramezzo e danni ad alcune aree comuni. Il sindaco di Anzio ha dichiarato che l’amministrazione non si lascerà intimidire e continuerà a tutelare le strutture sportive della città. Un intervento che sottolinea l’importanza di preservare gli spazi dedicati allo sport e alla comunità locale.

Anzio, danneggiato il centro sportivo del Falasche. Il sindaco: "Non ci faremo intimidire"

Incursione vandalica al campo sportivo di Falasche ad Anzio, abbattuti i tramezzi e danneggiati locali - Chiuso da quasi tre anni, abbandonato al degrado e negli ultimi tempi diventati ricovero di sbandati. ilgranchio.it