Anzio atto intimidatorio al campo Falasche | spogliatoi distrutti dopo i lavori

Nella notte, il campo sportivo “Falasche” di Anzio è stato oggetto di un atto intimidatorio, con danni agli spogliatoi appena ristrutturati. L’incidente si è verificato subito dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza, suscitando preoccupazione tra la comunità locale e le autorità. Indagini sono in corso per accertare le responsabilità di un episodio che ha colpito un’importante struttura sportiva della zona.

Anzio, 19 gennaio 2026 – Un grave atto intimidatorio si è verificato la notte scorsa, con danni ingenti al campo sportivo “Falasche ”, dove erano appena terminati i lavori di messa in sicurezza. Quasi certamente con l’utilizzo di un martello pneumatico è stato demolito il tramezzo realizzato all’ingresso degli spogliatoi e danneggiati gli spazi comuni. I lavori si erano appena conclusi. “È un fatto gravissimo – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – ma chi lo ha compiuto e i mandanti di questo gesto sappiano che non ci faremo intimidire. Quella struttura è stata, fra le altre, al centro dello scioglimento per condizionamento della criminalità del nostro Comune, la Commissione straordinaria ha deciso di tornare in possesso dell’impianto che poi è stata utilizzata e occupata abusivamente, con grave pericolo per la cittadinanza.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

