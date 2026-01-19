Dalle carceri alle strade il Barrio 18 semina il caos in Guatemala

Il Barrio 18 è tra le principali organizzazioni criminali attive in Guatemala, influenzando sia le aree urbane che le zone più isolate. La sua presenza si traduce in episodi di violenza e instabilità, spesso evidenziati da interventi delle forze dell’ordine e servizi di emergenza. Questa situazione riflette le sfide di sicurezza e ordine pubblico nel paese, evidenziando la complessità di affrontare il fenomeno criminale in un contesto di vulnerabilità sociale.

La rivolta Sanguinosa protesta simultanea in tre penitenziari di massima sicurezza guidata da "El Lobo", capo della storica pandilla criminale, seguita da scontri nella capitale con la polizia. Almeno otto agenti uccisi. Il presidente Arévalo proclama lo stato di emergenza

