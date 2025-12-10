Fugge alla vista della Volante e semina il caos lungo le strade

Un inseguimento tra le strade di Rimini ha coinvolto una vettura inseguita dalla Polizia. Il malvivente, noto alle forze dell’ordine, ha tentato di sfuggire alla vista della Volante, seminando il caos e mettendo a rischio l’incolumità pubblica. L’individuo era in città nonostante un divieto di ritorno e alla guida con patente revocata.

