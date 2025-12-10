Fugge alla vista della Volante e semina il caos lungo le strade

Un inseguimento movimentato si è svolto nelle strade di Rimini, quando una volante della Questura ha intercettato un malvivente noto alle forze dell'ordine. L'uomo, in città nonostante un divieto di ritorno e alla guida con la patente revocata, ha tentato di fuggire seminando il caos tra le strade della città.

