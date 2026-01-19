cucchiai riusciti e cucchiai falliti nei calci di rigore

I calci di rigore sono momenti di grande tensione e precisione, dove il successo dipende da pochi istanti di abilità e nervi saldi. Un cucchiaio ben eseguito può diventare un gesto memorabile, mentre uno fallito si trasforma in un semplice passaggio tra le mani del portiere. Questa breve analisi esplora le differenze tra i tentativi riusciti e quelli mancati, evidenziando le sfumature di un gesto che può fare la differenza in campo.

Breve storia di un colpo che se riesce è spettacolare, sfrontato e spiazzante; e che quando fallisce è un goffo passaggio al portiere Il calciatore del Marocco Brahim Diaz è stato uno dei migliori giocatori della Coppa d’Africa maschile di calcio ed è stato quello che ha segnato più gol di tutti. Il suo torneo, però, verrà ricordato soprattutto per il rigore sbagliato nella finale persa contro il Senegal. Anzi, per come lo ha sbagliato: a pochi secondi dalla fine dei tempi regolamentari, dopo minuti assai caotici e con la partita ancora sullo 0-0, Diaz ha provato a tirare il rigore facendo un cosiddetto “cucchiaio”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

