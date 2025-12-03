Coppa Italia il Napoli si qualifica ai calci di rigore
Una partita estenuante ma alla fine ad aggiudicarsi la vittoria è il Napoli, passando ai quarti di finale della Coppa Italia, dopo aver battuto ai rigori il Cagliari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Coppa Italia. Il Napoli vola ai quarti, Cagliari battuto ai rigori 10 a 9 Atalanta-Genoa 4-0: la Dea cala il poker e va ai quarti contro la Juve. Alle 21 Inter-Venezia Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atal - facebook.com Vai su Facebook
. @acmilan, le ultime verso la sfida contro la Lazio in Coppa Italia: Allegri ritrova Pulisic Vai su X
IL PENSIERO - Rosa Petrazzuolo: "Il Napoli si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, partita combattuta e giocata col fiato sospeso" - Rosa Petrazzuolo, vice direttrice di "Napoli Magazine", scrive su Instagram dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia contro il Cagliari: "Il Napoli si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia ... Si legge su napolimagazine.com
Napoli-Cagliari 10-9 ai rigori, risultato finale della partita di Coppa Italia: Azzurri ai quarti, gli highlights - Cagliari degli ottavi di finale di Coppa Italia finisce col risultato di 10- Secondo fanpage.it
Coppa Italia 2025/2026, Napoli ai quarti dopo i rigori: eliminato il Cagliari - Al 'Maradona' la squadra di Antonio Conte ha superato ai rigori il cagliari dopo i 90' si erano chiusi ... Scrive msn.com
Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Si legge su sport.virgilio.it
Al Napoli servono 20 rigori per i quarti di Coppa Italia: l'incredibile finale col Cagliari - I partenopei, in vantaggio grazie a Lucca, si fanno recuperare da Sebastiano Esposito: dal dischetto decisivo l'errore di Luvumbo con Buongiorno che non sbaglia quello della qualificazione ... Secondo tuttosport.com
Napoli-Cagliari 10-9 (d.c.r), azzurri ai quarti: decisivo il rigore di Buongiorno - Mister Conte approfitta del turno di Coppa Italia per far rifiatare i suoi titolari: dal primo minuto dentro Lucca e i napoletani Ambrosino, Vergara e Mazzocchi. Da ilmattino.it