Aeroporto di Catania al via la demolizione del vecchio terminal Morandi

Sono iniziati oggi i lavori di demolizione del vecchio Terminal Morandi presso l’Aeroporto di Catania, un passaggio necessario per la costruzione del nuovo Terminal B. Questo intervento fa parte del piano di sviluppo aeroportuale volto a migliorare i servizi e le strutture dell’aeroporto. La ristrutturazione mira a offrire un’esperienza più moderna e funzionale ai passeggeri.

Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori per la demolizione del Terminal Morandi dell'Aeroporto di Catania, intervento propedeutico alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie previste dal piano di sviluppo aeroportuale. L'avvio del cantiere si è svolto alla presenza delle autorità istituzionali e dei vertici di SAC ed Enac.

Dal 10 dicembre terminal bus aeroporto Catania spostato. Uscendo dall’aeroporto andate a sinistra, non più a destra. Troverete le tabelle con la compagnia corrispondente e gli orari Una cosa negativa, la sera dopo un certo orario mancano corse autobus/tre - facebook.com facebook

