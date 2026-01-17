Sassuolo al via demolizione di un fabbricato in via Radici in Piano

A Sassuolo, da lunedì 19 gennaio a mercoledì 21 gennaio, si svolgeranno i lavori di messa in sicurezza e demolizione parziale di un edificio in via Radici in Piano 341. La fase si rende necessaria dopo il collasso parziale della copertura avvenuto il 30 dicembre, che ha richiesto interventi di tutela e rimozione delle parti interessate.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.