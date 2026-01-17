Sassuolo al via demolizione di un fabbricato in via Radici in Piano
A Sassuolo, da lunedì 19 gennaio a mercoledì 21 gennaio, si svolgeranno i lavori di messa in sicurezza e demolizione parziale di un edificio in via Radici in Piano 341. La fase si rende necessaria dopo il collasso parziale della copertura avvenuto il 30 dicembre, che ha richiesto interventi di tutela e rimozione delle parti interessate.
Inizieranno lunedì prossimo, 19 gennaio proseguendo indicativamente fino a mercoledì 21, i lavori per la messa in sicurezza con parziale demolizione del fabbricato in via Radici in Piano 341, il cui collasso parziale della copertura lo scorso 30 dicembre ha imposto un restringimento di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Chiusura al traffico veicolare di via Adua: accertato pericolo crollo di un fabbricato
Leggi anche: Tentato furto al bancomat: demolito il fabbricato danneggiato dall'esplosione
Quant'era bella SASSUOLO - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.