Crolla il numero di ragazzi transessuali o non binari È il tramonto del gender?

Negli ultimi anni si osserva un calo significativo del numero di giovani e adulti che si identificano come transessuali o non binari, sia negli Stati Uniti che in altre realtà. Tra i 18 e i 22 anni, la percentuale è diminuita dall’8,6% al 3,2% in quattro anni. Questo trend solleva domande sulla percezione e l’identificazione di genere, indicando possibili cambiamenti nelle modalità di espressione e nelle scelte individuali.

Negli Usa nella fascia tra 18 e 22 anni sono scesi dall’8,6 al 3,2% nell’ultimo quadriennio. Pure tra i più maturi si registra un calo. E le serie tv con protagonisti «fluidi» fanno flop.. L’attivista di Pro vita & famiglia Maria Rachele Ruiu: «Con il lockdown c’è stata un’impennata dei casi di disforia, oggi i genitori sono più consapevoli e molti medici respingono i ricatti morali. Ma la pressione nelle scuole resta fortissima».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Crolla il numero di ragazzi transessuali o «non binari». È il tramonto del gender? “Più di 20 morti”. Strage sui binari, gru crolla sul treno in corsa: spaventoso Un incidente grave si è verificato sui binari nel nord della Thailandia, causando la morte di almeno 20 persone. “Più di 20 morti”. Strage sui binari, gru crolla sul treno in corsa: spaventosoUn grave incidente ferroviario in Thailandia ha causato la morte di almeno 22 persone e il ferimento di oltre 30 passeggeri. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Salerno, crolla il numero degli alunni che abbandonano gli studi - Dal terzo al quarto anno senza strappi: il Salernitano blinda la continuità scolastica. ilmattino.it

Aumenta il numero delle Sos dell’11% sul 2024, toccando il massimo storico, ma crolla la collaborazione soprattutto degli Enti locali, che passa da 1.264 a 520 segnalazioni sospette, il 58,9% in meno. Si indebolisce il fronte pubblico che può intercettare anom - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.