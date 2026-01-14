Più di 20 morti Strage sui binari gru crolla sul treno in corsa | spaventoso

Un incidente grave si è verificato sui binari nel nord della Thailandia, causando la morte di almeno 20 persone. Una gru è crollata su un treno in corsa, provocando una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. La scena si svolge durante un viaggio notturno, con i passeggeri immersi nel silenzio e nell’attesa di arrivare a destinazione. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Un viaggio notturno, i finestrini che scorrono nel buio del nord della Thailandia, chi sonnecchia, chi controlla il telefono, chi aspetta solo di arrivare. Poi, all'improvviso, un boato. Il metallo che si piega, le urla, il fuoco. In pochi secondi, una normale tratta ferroviaria si trasforma in una scena da incubo. Nessuno dei passeggeri poteva immaginare che proprio su quei binari, in mezzo alla campagna a ore di distanza da Bangkok, una gigantesca gru stesse lavorando sospesa sopra il loro destino. Un cantiere, un progetto ad alta velocità, promesse di modernità. E invece, in una manciata di istanti, solo l'odore di bruciato e lamiere accartocciate.

