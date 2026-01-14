Più di 20 morti Strage sui binari gru crolla sul treno in corsa | spaventoso

Un grave incidente ferroviario in Thailandia ha causato la morte di almeno 22 persone e il ferimento di oltre 30 passeggeri. Il crollo di una gru sui binari ha coinvolto un treno in corsa, determinando una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto e sulle misure di sicurezza da adottare per prevenire simili incidenti in futuro.

Almeno 22 persone sono morte e oltre 30 passeggeri sono rimasti feriti in un grave incidente ferroviario in Thailandia, causato dal crollo di una gru su un treno in servizio passeggeri. Il disastro si è verificato nel nord del Paese e il bilancio provvisorio è stato reso noto da Thatchapon Chinnawong, responsabile di una stazione di polizia della provincia di Nakhon Ratchasima, situata a nord-est di Bangkok. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, il treno passeggeri era partito dalla capitale thailandese ed era diretto verso la provincia di Ubon Ratchathani, nel nord-est del Paese.

