cristiano ronaldo vince in tribunale contro la juventus

Il giudice del lavoro di Torino ha respinto il ricorso della Juventus contro il lodo arbitrale del 2024, che aveva stabilito il pagamento di circa 11 milioni di euro a Cristiano Ronaldo per arretrati salariali relativi al periodo del Covid. La decisione conferma la validità del pronunciamento arbitrale e la posizione del calciatore.

Il giudice del lavoro di Torino Gian Luca Robaldo ha respinto il ricorso della Juventus contro il lodo arbitrale emesso nel 2024 che aveva obbligato il club bianconero a pagare 9,8 milioni di euro (più gli interessi per un totale di 11) di arretrati a Cristiano Ronaldo, stipendi risalenti al periodo del Covid. I milioni contesi: cosa era successo. Durante l’ emergenza-pandemia, la Juventus aveva raggiunto un accordo con i suoi tesserati per la rinuncia di alcune mensilità sullo stipendio: con CR7 era stato pattuito un pagamento posticipato di 19,5 milioni di euro sull’ingaggio lordo. La somma non era né stata iscritta a bilancio, né versata al calciatore dopo la cessione al Manchester United, avvenuta nell’estate del 2021. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso della Juventus, che chiedeva la restituzione di 9,8 milioni di euro di stipendi versati a Cristiano Ronaldo. La decisione conferma che il calciatore non è tenuto a restituire tali somme al club. Questa sentenza mette fine a una disputa legale tra le parti, chiarendo gli accordi economici relativi alla collaborazione tra Ronaldo e la Juventus.

Il Tribunale del Lavoro di Torino ha stabilito che la Juventus dovrà pagare a Cristiano Ronaldo circa 10 milioni di euro, confermando il risultato del lodo arbitrale del 2024. Il ricorso del club è stato respinto, sancendo così la conclusione di una controversia riguardante il pagamento dovuto all’ex calciatore. La decisione rappresenta un importante precedente nel rapporto tra il giocatore e la società bianconera.

