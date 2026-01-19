Cristiano Ronaldo vince la causa contro la Juventus | i bianconeri dovranno pagargli quasi 10 milioni

Il Tribunale del Lavoro di Torino ha stabilito che la Juventus dovrà pagare a Cristiano Ronaldo circa 10 milioni di euro, confermando il risultato del lodo arbitrale del 2024. Il ricorso del club è stato respinto, sancendo così la conclusione di una controversia riguardante il pagamento dovuto all’ex calciatore. La decisione rappresenta un importante precedente nel rapporto tra il giocatore e la società bianconera.

La vicenda giudiziaria tra Cristiano Ronaldo e la Juventus si conclude con il riconoscimento dei 9,7 milioni di euro a favore del calciatore. La sentenza conferma il ricorso di CR7, segnando una sconfitta per i bianconeri, questa volta lontano dal campo. La ricostruzione dei fatti chiarisce i punti salienti di una questione legale che ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

