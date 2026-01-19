Cristiano Ronaldo vince contro la Juventus in tribunale | non deve restituire soldi al club bianconero

Il tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso della Juventus, che chiedeva la restituzione di 9,8 milioni di euro di stipendi versati a Cristiano Ronaldo. La decisione conferma che il calciatore non è tenuto a restituire tali somme al club. Questa sentenza mette fine a una disputa legale tra le parti, chiarendo gli accordi economici relativi alla collaborazione tra Ronaldo e la Juventus.

Il tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso della Juventus, che chiedeva indietro 9,8 milioni di euro di stipendi versati all’attaccante Cristiano Ronaldo. Il giocatore portoghese, dunque, non dovrà restituire neppure un euro al club, come stabilito dalla recente sentenza del giudice Gianluca Robaldo. Ordigno artigianale esplode davanti a un palazzo e a un negozio a Torino San Donato: ingenti i danni (anche ad alcune auto parcheggiate) Colpito da infarto, va in arresto cardiaco refrattario al defibrillatore. I sanitari non si arrendono e all'ospedale Molinette di Torino viene salvato anche grazie alla circolazione extracorporea Incidente sull'autostrada Torino-Milano a Settimo Torinese: scontro fra due auto e un furgoncino, che si ribalta in carreggiata.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Cristiano Ronaldo vince la causa contro la Juventus: i bianconeri dovranno pagargli quasi 10 milioni

Il Tribunale del Lavoro di Torino ha stabilito che la Juventus dovrà pagare a Cristiano Ronaldo circa 10 milioni di euro, confermando il risultato del lodo arbitrale del 2024. Il ricorso del club è stato respinto, sancendo così la conclusione di una controversia riguardante il pagamento dovuto all’ex calciatore. La decisione rappresenta un importante precedente nel rapporto tra il giocatore e la società bianconera.

Caso Ronaldo, si conclude la vicenda in tribunale: non dovrà restituire i 9.7 milioni alla Juventus del periodo Covid. Cos’è successo

Si conclude la vicenda legale tra Cristiano Ronaldo e la Juventus, riguardante un presunto importo di 9,7 milioni legato al periodo Covid. Dopo un lungo procedimento, è stato stabilito che l’attaccante portoghese non è tenuto a restituire la somma richiesta dal club. Questa decisione mette fine a una delle questioni economiche che avevano coinvolto il calciatore e il club negli ultimi anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Cristiano Ronaldo vince contro la Juve in tribunale: respinto il ricorso sui 9.8 milioni, cosa succede ora - Il giudice del lavoro di Torino si oppone alla richiesta del club bianconero nel caso legato agli stipendi di CR7 nei mesi del covid: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it