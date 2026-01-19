Cristiano Ronaldo vince ancora contro la Juventus in tribunale

Il contenzioso tra Cristiano Ronaldo e la Juventus si conclude con una vittoria del calciatore in tribunale. La decisione rappresenta un nuovo capitolo nella vicenda legale tra le parti, suscitando attenzione e riflessioni nel mondo dello sport e del diritto. Di seguito, i dettagli e le implicazioni di questa sentenza.

2026-01-19 14:13:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Cristiano Ronaldo Hai ancora motivi per festeggiare. Questa volta, nella sfera economica. Il portoghese ha vinto la sua disputa con il Juve e non dovrà restituire i 9,7 milioni di euro che il club italiano gli ha versato nel periodo della Covid. Inoltre la squadra bianconera dovrà pagare l’ 80.000 euro nel concetto di coste dell’appello. Va ricordato che la Juventus ha voluto l’annullamento di quel compenso che il calciatore non aveva percepito nella manovra salariale nel corso della pandemia.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Cristiano Ronaldo vince in tribunale contro la Juventus

Il giudice del lavoro di Torino ha respinto il ricorso della Juventus contro il lodo arbitrale del 2024, che aveva stabilito il pagamento di circa 11 milioni di euro a Cristiano Ronaldo per arretrati salariali relativi al periodo del Covid. La decisione conferma la validità del pronunciamento arbitrale e la posizione del calciatore.

Cristiano Ronaldo vince contro la Juventus in tribunale: non deve restituire soldi al club bianconero

Il tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso della Juventus, che chiedeva la restituzione di 9,8 milioni di euro di stipendi versati a Cristiano Ronaldo. La decisione conferma che il calciatore non è tenuto a restituire tali somme al club. Questa sentenza mette fine a una disputa legale tra le parti, chiarendo gli accordi economici relativi alla collaborazione tra Ronaldo e la Juventus.

