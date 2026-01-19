La partita tra Cremonese e Verona, valida per la 21ª giornata di Serie A, si terrà allo stadio Zini lunedì 19 gennaio alle ore 18. Di seguito, le opzioni disponibili per seguire l'incontro in streaming gratuito, nel rispetto delle normative vigenti.

La 21ª giornata di Serie A propone allo stadio Zini una sfida delicata in chiave classifica: Cremonese contro Verona, in programma lunedì 19 gennaio alle ore 18.30. Un match che mette in palio punti pesanti e che vede opposti due allenatori esperti come Davide Nicola e Paolo Zanetti. La partita si giocherà davanti al pubblico di Cremona, ma per chi non sarà sugli spalti ci sono diverse opzioni per seguirla in diretta. Dove vedere Cremonese-Verona in TV. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutte le dieci partite di ogni turno di Serie A per la stagione 202526. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Cremonese-Verona: dove evderla in streaming gratis

Cremonese-Verona: diretta streaming gratis Serie A

Cremonese e Verona si affrontano nella 21ª giornata di Serie A, questa sera allo stadio Zini alle 18:30. La partita rappresenta un’importante sfida per entrambe le squadre, in particolare per i veronesi, ultimi in classifica, alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza. Di seguito, le informazioni sulla diretta streaming gratuita dell’incontro.

Fiorentina-Cremonese: dove vederla in streaming gratis

Fiorentina-Cremonese è la sfida di apertura della prima domenica di campionato a Firenze. Un incontro importante per entrambe le squadre, che si affrontano in una partita di Serie A con obiettivi di punti e progressi stagionali. Per seguire l’incontro, è possibile trovare opzioni di streaming gratuite disponibili online, garantendo un modo accessibile per seguire la partita.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cremonese-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Verona, posticipo della 21ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18. tuttosport.com