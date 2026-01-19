Cremonese e Verona si affrontano nella 21ª giornata di Serie A, questa sera allo stadio Zini alle 18:30. La partita rappresenta un’importante sfida per entrambe le squadre, in particolare per i veronesi, ultimi in classifica, alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza. Di seguito, le informazioni sulla diretta streaming gratuita dell’incontro.

Cremonese e Hellas Verona aprono il lunedì della 21ª giornata di Serie A: allo stadio Zini, oggi 19 gennaio 2026 con calcio d’inizio alle 18:30, va in scena uno scontro salvezza pesante soprattutto per gli scaligeri, ultimi in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. Scontro diretto allo Zini: punti che pesano. La Cremonese arriva all’appuntamento in una posizione relativamente più tranquilla. I 22 punti conquistati finora consentono alla squadra di Davide Nicola di affrontare il match con maggiore margine, pur senza potersi permettere cali di attenzione. Il rendimento recente non è stato brillante, ma la classifica offre ancora una base solida. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Cremonese-Verona: diretta streaming gratis Serie A

Leggi anche: Bologna-Cremonese streaming gratis: la Serie A in diretta live

Leggi anche: Bologna-Cremonese streaming gratis: la Serie A in diretta live free

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Cremonese-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Verona, posticipo della 21ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18. tuttosport.com