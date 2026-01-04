Fiorentina-Cremonese è la sfida di apertura della prima domenica di campionato a Firenze. Un incontro importante per entrambe le squadre, che si affrontano in una partita di Serie A con obiettivi di punti e progressi stagionali. Per seguire l’incontro, è possibile trovare opzioni di streaming gratuite disponibili online, garantendo un modo accessibile per seguire la partita.

La prima domenica piena di campionato passa da Firenze. Fiorentina e Cremonese aprono il pomeriggio di Serie A in una sfida che vale punti, ritmo e prime indicazioni stagionali. Il Franchi torna a essere teatro di calcio vero, con la Viola chiamata a dettare il passo e una Cremonese pronta a misurarsi subito con un palcoscenico impegnativo. Fischio d’inizio al Franchi. Il match va in scena allo Stadio Artemio Franchi, domenica 4 gennaio alle ore 15.00, ed è valido per la 18ª giornata di Serie A. Una gara che interessa anche chi segue il campionato con l’occhio del fantacalcio, ma che soprattutto segna un passaggio chiave nel calendario di entrambe. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Fiorentina-Cremonese: dove vederla in streaming gratis

Leggi anche: Fiorentina-Juventus, probabili formazioni e dove vederla gratis (in tv e streaming)

Leggi anche: Fiorentina-Juventus, formazioni ufficiali e dove vederla gratis (in tv e streaming)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Diretta Fiorentina-Cremonese su : formazioni, dove vederla in tv e live streaming; Dove vedere Fiorentina-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Fiorentina-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina-Cremonese: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni.

Fiorentina-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I viola di Vanoli ospitano al Franchi i grigiorossi di Nicola nella sfida valida per la 18ª giornata di Serie A ... tuttosport.com