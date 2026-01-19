cr7 vince il ricorso contro la juventus

Cristiano Ronaldo ha ottenuto la vittoria nel ricorso contro la Juventus, confermando l'obbligo di pagamento di 9,7 milioni di euro. La decisione stabilisce la validità della richiesta del calciatore, chiudendo una questione legale tra l’attaccante portoghese e il club bianconero. La sentenza rappresenta un importante passaggio nel rapporto tra CR7 e la Juventus, con conseguenze che si riflettono anche sulla gestione delle questioni contrattuali.

CR7 vince ancora contro la Juve. Il tribunale di Torino conferma: deve avere 9,8 milioni

Il tribunale di Torino ha confermato la decisione relativa a CR7, stabilendo che il calciatore deve ricevere 9,8 milioni di euro. Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso presentato dalla Juventus contro il lodo arbitrale emesso nel 2024. Questa sentenza conclude una controversia legata ai rapporti tra l’attaccante e il club, sottolineando la validità della decisione presa in sede arbitrale.

Cristiano Ronaldo vince contro la Juve in tribunale: respinto il ricorso sui 9.8 milioni, cosa succede ora - Il giudice del lavoro di Torino si oppone alla richiesta del club bianconero nel caso legato agli stipendi di CR7 nei mesi del covid: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it