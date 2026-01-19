CR7 vince ancora contro la Juve Il tribunale di Torino conferma | deve avere 9,8 milioni

Il tribunale di Torino ha confermato la decisione relativa a CR7, stabilendo che il calciatore deve ricevere 9,8 milioni di euro. Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso presentato dalla Juventus contro il lodo arbitrale emesso nel 2024. Questa sentenza conclude una controversia legata ai rapporti tra l’attaccante e il club, sottolineando la validità della decisione presa in sede arbitrale.

