CR7 vince ancora contro la Juve Il tribunale di Torino conferma | deve avere 9,8 milioni
Il tribunale di Torino ha confermato la decisione relativa a CR7, stabilendo che il calciatore deve ricevere 9,8 milioni di euro. Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso presentato dalla Juventus contro il lodo arbitrale emesso nel 2024. Questa sentenza conclude una controversia legata ai rapporti tra l’attaccante e il club, sottolineando la validità della decisione presa in sede arbitrale.
Vittoria in tribunale per Cristiano Ronaldo contro la Juventus. Il giudice del lavoro di Torino, Gian Luca Robaldo, ha emesso la sentenza sull'annoso caso degli stipendi del portoghese, che si trascinava ormai dal 2021, quando Cr7 lasciò Torino per trasferirsi al Manchester United. Il magistrato ha rigettato il ricorso del club bianconero, che a questo punto dovrà versare all'attaccante (difeso dal suo legale di fiducia, John Shehata, e da un team composto dai professori Emanuele Lucchini Guastalla, Fabio Iudica e Paola Tardati) i 9,7 milioni (circa 11 compresi gli interessi) previsti dal lodo arbitrale dell'aprile 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Kylian Mbappé vince la causa contro il Psg: il Tribunale del Lavoro di Parigi condanna il club a versare 61 milioni di euro al campione
Il Tribunale del Lavoro di Parigi ha condannato il Paris Saint-Germain a pagare quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé, riconoscendo i suoi diritti relativi a stipendi, bonus e congedi non corrisposti alla scadenza del contratto. Questa decisione rappresenta una vittoria legale significativa per il campione francese.
Leggi anche: Mauro Bressan e rovesciata contro il Barcellona: «Migliori di quella? Nessuna! Scherzi a parte, quella di CR7 contro la Juve. Terim alla Fiorentina mi ha trasmesso tanto. Allegri…»
CR7 vince ancora contro la Juve. Il tribunale di Torino conferma: deve avere 9,8 milioni - Il giudice del lavoro ha rigettato il ricorso del club bianconero, che si opponeva al lodo arbitrale emesso nel 2024 ... msn.com
+++La Roma vince a Torino e stacca la Juve: le pagelle+++ - facebook.com facebook
#Spalletti cade a Cagliari, Mourinho vince e si scatena prima di Juve-Benfica: "Dico molte sciocchezze ma..." x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.