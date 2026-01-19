Costacurta | Milan nella zona di Allegri e funziona

Alessandro Costacurta analizza la recente vittoria del Milan contro il Lecce, sottolineando come la squadra abbia ritrovato la propria identità sotto la guida di Allegri. Durante l’intervento negli studi di Sky Sport, l’ex calciatore evidenzia gli aspetti tecnici che hanno contribuito al risultato, offrendo una lettura chiara e obiettiva dei progressi dei rossoneri. Un’analisi approfondita per comprendere meglio le dinamiche di una squadra in fase di consolidamento.

Dopo il successo del Milan sul Lecce, arriva una lettura tecnica netta e senza giri di parole. Alessandro Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Sport, individua una chiave precisa nella vittoria di San Siro. “ Falcone ha fatto grandi parate, però credo che dopo la partita sia entrata in quella che io ormai chiamo la ‘zona di Max Allegri’ ”. Costacurta collega la gara contro il Lecce a un concetto già espresso dall’allenatore in precedenza, tornando su parole ascoltate direttamente nel post partita di Cagliari. “ Allegri ci ha detto chiaramente: a un certo punto la squadra avversaria corre come noi, ma poi cede perché noi siamo più forti fisicamente ”. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista, ha commentato la partita tra Milan e Verona, vinta dai rossoneri 3-0. Ha espresso apprezzamento per Nkunku, definendolo molto tecnico, e ha commentato la gestione di Allegri, sottolineando che non ha apportato modifiche durante la partita. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sull’andamento del match e sulle scelte tecniche delle squadre.

Massimiliano Allegri ha commentato la partita tra Milan e Genoa, sottolineando le aree di miglioramento della sua squadra. In particolare, ha evidenziato come, secondo lui, Inter e Napoli presentino alcune qualità che li rendono più forti e più preparati. A Costacurta, Allegri ha spiegato in cosa consistono queste differenze, offrendo una riflessione sulle sfide e le caratteristiche necessarie per raggiungere i livelli delle principali concorrenti in Serie A.

