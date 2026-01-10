Milan per Allegri Inter e Napoli più forti E a Costacurta spiega cosa hanno in più i nerazzurri

Massimiliano Allegri ha commentato la partita tra Milan e Genoa, sottolineando le aree di miglioramento della sua squadra. In particolare, ha evidenziato come, secondo lui, Inter e Napoli presentino alcune qualità che li rendono più forti e più preparati. A Costacurta, Allegri ha spiegato in cosa consistono queste differenze, offrendo una riflessione sulle sfide e le caratteristiche necessarie per raggiungere i livelli delle principali concorrenti in Serie A.

Massimiliano Allegri, nel post-partita di Milan-Genoa 1-1 di giovedì sera a 'San Siro', ha parlato di cosa manca alla sua squadra per diventare davvero un top team come l'Inter di Cristian Chivu e il Napoli di Antonio Conte.

