mensa vigili del fuoco con escrementi di topi denuncia dei sindacati

Situazione igienico sanitaria preoccupante nei locali della cucina del Comando dei Vigili del fuoco in via Paronese. La denuncia arriva dalle organizzazioni sindacali Conapo, Uil Pa, Fp-Cgil, Fns Cisl e Usb che annunciano contestualmente la proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori e hanno inviato una lunga lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al sottosegretario Emanuele Prisco, alla prefetta Michela La Iacona, al direttore regionale dei vigili del fuoco Marco Frezza e al comandante di Prato Vincenza Saccone. La denuncia è molto pesante: "Nei giorni scorsi sono stati rinvenuti materiali riferibili ad escrementi di roditori (topi) e tracce di uccelli negli ambienti destinati alla preparazione e al consumo dei pasti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

