Cosenza scoperto laboratorio per taglio cocaina | sequestro per un milione

A Cetraro, in provincia di Cosenza, è stato sequestrato un laboratorio clandestino dedicato al taglio e confezionamento di cocaina. Il sito, nascosto in un casolare, è stato scoperto dalle forze dell'ordine e sequestrato con un valore stimato di un milione di euro. L'operazione evidenzia l’attività di contrasto alla droga nella regione, contribuendo alla lotta contro il mercato illecito.

Un casolare a Cetraro, provincia di Cosenza, era stato trasformato in un centro per il taglio e il confezionamento di droga. All’interno sono stati trovati oltre 5 chili e mezzo di cocaina, marijuana, strumenti per la lavorazione e più di 100mila euro in contanti. Vicino all’edificio è stata scoperta anche un’auto con un doppio fondo, usata per trasportare la droga senza farsi notare. Secondo le stime, la cocaina avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro una volta venduta. L’operazione ha portato all’arresto di cinque persone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

