Maxi sequestro di cocaina a Licola | arrestato 27enne di Scampia droga per un milione di euro

Un controllo stradale di routine si è trasformato in una delle operazioni antidroga più rilevanti degli ultimi mesi nell’area nord di Napoli. Lunedì sera, lungo la Ss7 Quater, all’altezza dello svincolo di Licola, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato una Lancia che procedeva a forte velocità in direzione Napoli. Alla guida, un giovane . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Maxi sequestro di cocaina a Licola: arrestato 27enne di Scampia, droga per un milione di euro

News recenti che potrebbero piacerti

Sequestro di droga a Salerno: arrestati due giovani, trovate cocaina, eroina, hashish e un’arma modificata #droga #poliziadistato - facebook.com Vai su Facebook

Maxi sequestro a Roma: 200 kg di cocaina, armi e contanti. Arrestato un 22enne albanese - X Vai su X

Maxi sequestro di droga: 170 chili di stupefacenti in un casale - Gli agenti del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanze ... Da rainews.it

Napoli, trovato in auto con 27 chili di cocaina: sequestro da un milione di euro - Un fiume di cocaina era pronto a inondare le piazze di spaccio della periferia nord di Napoli. Lo riporta msn.com

Nasconde hashish e cocaina in casa: arrestato il "principe" dei pusher - Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato mezzo chilo di hashish in 5 panetti e 3 stecchette della stessa sostanza. Come scrive msn.com