Subito Malen la Roma supera 2-0 il Torino | Dybala sugli scudi

Archiviata la sconfitta e la conseguente eliminazione in Coppa Italia, la Roma torna alla vittoria in campionato, infilando il terzo 2-0 consecutivo dopo quelli a Lecce e Sassuolo. La formazione di Gian Piero Gasperini supera il Torino, conquistando tre punti molto importanti che permettono di tornare in solitaria al quarto posto in classifica. Il mercato regala la prima risposta positiva, con Malen che trova la via della rete all'esordio da titolare, mentre a mettere il risultato al sicuro è il ritorno al gol di Dybala. Torino-Roma, il racconto del match. Parte immediatamente forte la Roma, che fin dai primi minuti di gioco riesce a schiacciare il Torino nella propria metà campo, costruendo più di una nitida occasione da gol.

DYBALA PROTAGONISTA, MALEN GOL ALL'ESORDIO Grande esordio per Malen, arrivato da pochi giorni in giallorosso e subito decisivo nel trascinare la Roma, insieme a Dybala, alla vittoria.

