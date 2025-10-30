’Sì Viaggiare’ la troupe tra i tesori a Corciano

CORCIANO – Ieri mattina una troupe di " Sì, Viaggiare ", la rubrica del Tg2 dedicata a itinerari, viaggi e curiosità sulle mete turistiche in Italia e nel mondo, è arrivata a Corciano per realizzare un servizio che andrà in onda nelle prossime settimane. La visita è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Corciano, attraverso gli uffici comunali della Cultura, che hanno accompagnato i giornalisti alla scoperta delle bellezze del borgo. Nel corso delle riprese sono stati raccontati gli aspetti storici, culturali, architettonici e paesaggistici che rendono Corciano una delle mete più suggestive dell’ Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

