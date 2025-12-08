Coppa del Mondo sci alpino Val d’Isere 2025 | programma orari tv streaming Tornano gigante e slalom

Dopo la lunga trasferta in Nord America, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino torna nel Vecchio Continente e fa tappa in Francia, precisamente in Val d’Isere. Il prossimo weekend sarà dedicato alle discipline tecniche, con in programma un gigante (sabato) ed uno slalom (domenica). C’è grande attesa in casa Italia per Alex Vinatzer. L’altoatesino si è finalmente sbloccato in gigante, conquistando il primo podio con una seconda manche semplicemente straordinaria a Beaver Creek. Vinatzer proverà a ripetersi anche in Val d’Isere e vorrà essere protagonista anche tra i pali stretti. In gigante l’uomo da battere sarà soprattutto Marco Odermatt, che è salito sul gradino più alto del podio ieri proprio davanti all’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Val d’Isere 2025: programma, orari, tv, streaming. Tornano gigante e slalom

