La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si appresta a tornare a Kronplatz, con il classico gigante infrasettimanale. Di seguito, il programma, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, per seguire al meglio questa importante tappa della stagione. Un’occasione per apprezzare le performance delle atlete in un contesto di grande tradizione e competizione.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 è pronta a regalarci una delle gare più attese dell’intero calendario. Stiamo parlando del gigante di Kronplatz che si disputerà nella giornata di domani, martedì 20 gennaio sulla difficilissima pista denominata “Erta”, laddove vincono solo le migliori. Tra queste dovrebbe rivedersi anche Federica Brignone, pronta a tornare alle gare dopo il terribile infortunio di aprile. Quale sarà il programma della gara? La prima manche del gigante andrà in scena alle ore 10.30, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 13.30. Arriviamo all’evento sulle nevi italiane con Julia Scheib al comando della classifica generale di gigante con 460 punti contro i 341 della svizzera Camille Rast, mentre al terzo posto troviamo Alice Robinson con 292. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Kronplatz 2026: programma, orari, tv, streaming. Il classico gigante infrasettimanale

Coppa del Mondo sci alpino Flachau 2026: programma, orari, tv, streaming. Slalom femminile infrasettimanale

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si avvicina alle fasi decisive, con il programma di Flachau che si inserisce nel calendario di gennaio. In questa fase, le gare di slalom infrasettimanale offrono agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino le prestazioni delle atlete, tra l’obiettivo della Sfera di Cristallo e la preparazione ai prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina, in programma a febbraio.

Coppa del Mondo sci alpino Madonna di Campiglio 2026: programma, orari, tv, streaming. Slalom infrasettimanale

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026 torna a Madonna di Campiglio con una gara di slalom infrasettimanale. Di seguito, trovate il programma, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming, per seguire l’evento con chiarezza e precisione. Dopo una pausa natalizia, l’appuntamento rappresenta un momento importante per gli appassionati di sci alpino.

