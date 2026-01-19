Coppa del Mondo del Panettone | due pasticceri della provincia di Latina volano in finale

Due pasticceri della provincia di Latina si sono qualificati tra i dieci finalisti della selezione italiana per la Coppa del Mondo del Panettone, in programma a Milano il 7 e 8 novembre 2026. Questa competizione internazionale riunisce i migliori artigiani italiani nel settore della pasticceria, offrendo un’occasione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze locali nel panorama mondiale.

Ci sono anche due maestri pasticceri della provincia di Latina tra i dieci qualificati nella selezione italiana per la finale mondiale della Coppa del Mondo del Panettone che si svolgerà a Milano dal 7 al 8 novembre 2026.La finale italiana c'è stata ieri, domenica 18 gennaio, al Sigep di Rimini. Andrea Ceracchi, pasticcere della Pasticceria Maciste di Cori, è tra i finalisti italiani della Coppa del Mondo del Panettone.

