Andrea Ceracchi il pasticcere alla finale italiana della Coppa del Mondo del Panettone

Andrea Ceracchi, pasticcere della Pasticceria Maciste di Cori, è tra i finalisti italiani della Coppa del Mondo del Panettone. Con una lunga esperienza e numerosi riconoscimenti nel settore, si distingue per la sua passione e professionalità nella preparazione di dolci tradizionali. La sua partecipazione rappresenta un importante riconoscimento del talento e dell’eccellenza artigianale nel panorama pasticcero italiano.

