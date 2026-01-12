Andrea Ceracchi il pasticcere alla finale italiana della Coppa del Mondo del Panettone

Andrea Ceracchi, pasticcere della Pasticceria Maciste di Cori, è tra i finalisti italiani della Coppa del Mondo del Panettone. Con una lunga esperienza e numerosi riconoscimenti nel settore, si distingue per la sua passione e professionalità nella preparazione di dolci tradizionali. La sua partecipazione rappresenta un importante riconoscimento del talento e dell’eccellenza artigianale nel panorama pasticcero italiano.

E’ in corsa alla finale italiana della Coppa del Mondo del Panettone. Parliamo di Andrea Ceracchi della Pasticceria Maciste di Cori, maestro pasticcere che negli anni ha fatto il pieno di premi e prestigiosi riconoscimenti.E allora per questo 2026 la nuova sfida è quella di arrivare alla finale. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

