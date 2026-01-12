Andrea Ceracchi il pasticcere alla finale italiana della Coppa del Mondo del Panettone
Andrea Ceracchi, pasticcere della Pasticceria Maciste di Cori, è tra i finalisti italiani della Coppa del Mondo del Panettone. Con una lunga esperienza e numerosi riconoscimenti nel settore, si distingue per la sua passione e professionalità nella preparazione di dolci tradizionali. La sua partecipazione rappresenta un importante riconoscimento del talento e dell’eccellenza artigianale nel panorama pasticcero italiano.
E’ in corsa alla finale italiana della Coppa del Mondo del Panettone. Parliamo di Andrea Ceracchi della Pasticceria Maciste di Cori, maestro pasticcere che negli anni ha fatto il pieno di premi e prestigiosi riconoscimenti.E allora per questo 2026 la nuova sfida è quella di arrivare alla finale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Francesco Ricci, pasticcere pontino, in finale per il Miglior panettone del mondo” alla alla Fiera Gustus di Napoli
Leggi anche: Nicole Scherzinger, Andrea Bocelli, i Village People e Robbie Williams si esibiranno al sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 2026
Andrea “Maciste” Ceracchi: «Vi svelo i segreti del panettone da Oscar» - Protagonista intramontabile della tradizione natalizia è il panettone, meglio se artigianale e di qualità. ilmessaggero.it
Rai Radio3 Classica a cura di Gabriella Ceracchi con Alessandra Fiori e Antonello Libonati Il palinsesto di sabato 10 gennaio 2026 . . Classico Notturno 00:00 – 01:00 francesco geminiani concerto grosso n. 1 in re maggiore per 2 violini, viola, violoncello, arc - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.