Durante la finale della Coppa d’Africa a Rabat, tensioni sono esplose quando i tifosi senegalesi hanno tentato di invadere il campo in segno di protesta. La partita tra Marocco e Senegal è stata caratterizzata anche da un episodio chiave, con un rigore sbagliato da Brahim Diaz, che ha contribuito a creare un clima di forte scontro tra le due squadre e i supporter.

Grande tensione durante la finale della Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal a Rabat. Quando l’arbitro ha concesso un rigore ai padroni di casa, poi sbagliato da Brahim Diaz, i giocatori senegalesi si sono ritirati dal campo in segno di protesta e i tifosi hanno cercato di invadere il terreno di gioco. Gli incidenti sono durati per qualche minuto prima che tutto rientrasse alla normalità (fonte Ansa Video). Brain rot: quando lo scroll ti frigge il cervello. E i ragazzi lo sanno Calendario, punti e differenza reti: le italiane di Champions League si qualificano se. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Coppa d’Africa, il tentativo di invasione di campo dei tifosi del Senegal durante la finale

Follia in finale di Coppa d’Africa: il Senegal abbandona il campo per un rigore, poi Brahim Diaz shockDurante la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, si sono verificati eventi imprevedibili negli ultimi minuti di gioco, tra cui l’abbandono del campo da parte del Senegal e un rigore contestato.

Coppa d’Africa 2026, il Senegal lascia il campo per proteste, torna e vince la finale tra caos e gioiaDurante la Coppa d’Africa 2026, il Senegal ha lasciato il campo in segno di protesta, per poi tornare e conquistare la vittoria in finale contro il Marocco.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Coppa d'Africa, è ancora caos: il Marocco annuncia un reclamo contro il Senegal - Duro anche Infantino: "Tra campo e spalti scene inaccettabili" ... corrieredellosport.it