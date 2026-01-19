Coppa d’Africa il tentativo di invasione di campo dei tifosi del Senegal durante la finale
Durante la finale della Coppa d’Africa a Rabat, tensioni sono esplose quando i tifosi senegalesi hanno tentato di invadere il campo in segno di protesta. La partita tra Marocco e Senegal è stata caratterizzata anche da un episodio chiave, con un rigore sbagliato da Brahim Diaz, che ha contribuito a creare un clima di forte scontro tra le due squadre e i supporter.
Grande tensione durante la finale della Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal a Rabat. Quando l'arbitro ha concesso un rigore ai padroni di casa, poi sbagliato da Brahim Diaz, i giocatori senegalesi si sono ritirati dal campo in segno di protesta e i tifosi hanno cercato di invadere il terreno di gioco. Gli incidenti sono durati per qualche minuto prima che tutto rientrasse alla normalità (fonte Ansa Video).
Follia in finale di Coppa d’Africa: il Senegal abbandona il campo per un rigore, poi Brahim Diaz shockDurante la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, si sono verificati eventi imprevedibili negli ultimi minuti di gioco, tra cui l’abbandono del campo da parte del Senegal e un rigore contestato.
Coppa d’Africa 2026, il Senegal lascia il campo per proteste, torna e vince la finale tra caos e gioiaDurante la Coppa d’Africa 2026, il Senegal ha lasciato il campo in segno di protesta, per poi tornare e conquistare la vittoria in finale contro il Marocco.
Coppa d'Africa, è ancora caos: il Marocco annuncia un reclamo contro il Senegal - Duro anche Infantino: "Tra campo e spalti scene inaccettabili" ... corrieredellosport.it
Coppa d’Africa, Senegal campione: Marocco ko ai supplementari tra caos rigore e proteste Decisivo un gol di Pape Gueye nei primi minuti dell'extra-time, al termine di una partita incredibile e carica di episodi, chiusa solo oltre il 120' - facebook.com facebook
Calcio: caos Coppa d'Africa, il Senegal si scusa ma è in arrivo stangata. Thiaw: 'Errore ritirare la squadra'. La lite anche per l'asciugamano e Dakar accusa il Marocco VIDEO #ANSA x.com
