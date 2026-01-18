Durante la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, si sono verificati eventi imprevedibili negli ultimi minuti di gioco, tra cui l’abbandono del campo da parte del Senegal e un rigore contestato. La partita ha visto anche un episodio sorprendente con Brahim Diaz. Questi momenti hanno reso la sfida memorabile, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio africano.

Succede letteralmente di tutto negli ultimissimi minuti del match tra Senegal e Marocco: gol annullati, un rigore contestato e una protesta fortissima Ci sono serate e partite che diventano storiche, leggendarie, anche se nel modo che nessuno si aspetterebbe. Nell’attesa finale di Coppa d’Africa in scena questa sera tra Senegal e Marocco, padrone di casa, è successo praticamente di tutto. Il risultato dice 0-0, fino alla fine, con i supplementari che sembrano ormai l’unica via per provare a decidere la vincitrice di questa competizione. Brahim Diaz (Ansafoto) – calciomercato.it Poi nel recupero succede praticamente di tutto.

🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Follia in finale di Coppa d’Africa: il Senegal abbandona il campo per un rigore, poi Brahim Diaz shock

Coppa d’Africa, follia nel recupero! Rigore Marocco, il Senegal lascia il campo…Poi Brahim Diaz fallisce il cucchiaio. Clamoroso quanto successo

Durante la partita di Coppa d’Africa, un episodio inatteso ha catturato l’attenzione: il rigore per il Marocco e la conseguente uscita del Senegal dal campo, seguiti dal tentativo fallito di Brahim Diaz su calcio di rigore. Un episodio che ha suscitato sorpresa e discussione, evidenziando come anche le situazioni più prevedibili possano riservare colpi di scena imprevedibili.

Brahim Díaz scatenato in Coppa d’Africa: 4 gol in 4 partite e trascina il Marocco ai quarti di finale

Brahim Díaz si distingue nelle prime fasi della Coppa d’Africa, contribuendo con quattro gol in quattro partite e guidando il Marocco verso i quarti di finale. La nazionale marocchina ha superato la Tanzania negli ottavi di finale con un risultato di 1-0, grazie al contributo dell’attaccante, che si conferma elemento fondamentale per la squadra.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Un ragazzo è morto. Accoltellato a scuola. Non è un raptus. Non è “follia giovanile”. È il punto finale di qualcosa che cresce da tempo. Quel coltello parla anche di noi. Parla di adulti che faticano a tenere il limite. Che spiegano molto e contengono poco. Che h - facebook.com facebook

#Juventus sotto alla fine del primo tempo e lo Stadium fischia. Il "moderno e propositivo" #DiFrancesco mette 2 pullman davanti alla porta e i bianconeri non riescono a segnare. Follia finale di #Cambiaso (che aveva giocato bene) con un passaggio orizzontal x.com