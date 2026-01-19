Coppa d’Africa 2026 il Senegal lascia il campo per proteste torna e vince la finale tra caos e gioia

Durante la Coppa d’Africa 2026, il Senegal ha lasciato il campo in segno di protesta, per poi tornare e conquistare la vittoria in finale contro il Marocco. Un episodio caratterizzato da tensioni e momenti di gioia, che ha segnato un capitolo particolare nella storia del torneo. Questa finale resterà negli annali come uno degli eventi più sorprendenti del calcio contemporaneo.

Il capitolo finale della Coppa d’Africa 2026 tra Marocco e Senegal rimarrà negli annali come uno degli eventi più incredibili del calcio moderno. Allo stadio di Rabat, i “Leoni della Teranga” hanno sollevato il loro secondo trofeo continentale grazie a un successo per 1-0 ottenuto nei tempi supplementari. Tuttavia, la cronaca sportiva è stata quasi travolta da venti minuti di pura follia collettiva che hanno trasformato una finale equilibrata in un tesissimo caso diplomatico e sportivo, mettendo a dura prova i nervi di giocatori e tifoseria. Per oltre novanta minuti, la sfida è rimasta bloccata sul pareggio, con il Senegal più propositivo e il portiere marocchino Bounou autore di interventi decisivi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Durante la finale della Coppa d’Africa, il Senegal ha deciso di abbandonare il campo. L’evento ha suscitato grande attenzione, lasciando in sospeso l’esito della partita tra il Marocco, padrona di casa, e il team senegalese. Di seguito, i dettagli di quanto successo e le conseguenze di questa decisione.

