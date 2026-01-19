Coppa d’Africa il Senegal batte il Marocco di El Aynaoui in una finale folle

La finale della Coppa d’Africa ha visto il Senegal vincere contro il Marocco per 1-0 ai supplementari. La partita, intensa e combattuta, ha regalato momenti di suspense fino al fischio finale. Questa vittoria rappresenta un traguardo importante per il team senegalese, consolidando la propria posizione nel panorama calcistico africano.

In una finale che rimarrà nella storia della competizione, il Senegal supera il Marocco per 1-0 ai supplementari. Nel mezzo una minaccia di abbandono della partita, un cucchiaio tragicomico e una bruttissima botta in testa per il giallorosso El Aynaoui. Il clamoroso finale dei tempi regolamentari. La partita, pur giocata a viso aperto da entrambe le nazionali, rimane bloccata quando, con i supplementari ormai a un passo, succede l’inimmaginabile. Al 92’ l’arbitro Jean-Jacques Ndala fischia un presunto fallo in attacco prima che il Senegal insacchi il pallone in rete, impedendo una possibile correzione del Var. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Questa sera alle ore 20:00 a Rabat si disputa la finale della Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal. Nella giornata di ieri, la Nigeria ha conquistato il terzo posto battendo l’Egitto. L’evento rappresenta un momento importante per il calcio africano, con le due squadre in cerca di vittoria e prestigio nel torneo continentale.

Neil El Aynaoui si conferma una figura chiave per il Marocco nella Coppa d’Africa, dimostrando continuità e affidabilità. La sua esperienza e il suo contributo sono fondamentali per le ambizioni della squadra, che si prepara a affrontare le prossime sfide del torneo con determinazione e solidità.

Coppa d'Africa, la condanna di Infantino: "In finale scene inaccettabili" - "Purtroppo abbiamo assistito a scene inaccettabili sul campo e sugli spalti: condanniamo fermamente il comportamento di alcuni 'tifosi', nonché di alcuni giocatori senegalesi e membri dello staff tecn ... msn.com