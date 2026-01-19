La finale di Coppa d’Africa è stata segnata da tensioni e polemiche dopo il rigore di Brahim Diaz, che ha determinato l’esito della partita tra Marocco e Senegal. L’episodio ha sollevato sospetti di accordi e ha scatenato risse e discussioni a livello mondiale. La controversia riguarda principalmente la decisione arbitrale e le conseguenze sportive di un evento che ha coinvolto anche i protagonisti in campo.

Caos in finale di coppa d'Africa: Mané riporta in campo i suoi dopo il rigore per il Marocco. Diaz sbaglia dal dischetto e la coppa va al Senegal, ma non mancano le polemiche e i sospetti di "accordo" Il rigore sbagliato all’ultimo minuto da Brahim Diaz in finale di coppa d’Africa ha gettato sospetti sulla regolarità della partita, scatenando una bufera mondiale. Un cucchiaio calciato malissimo, fiacco e debole, diretto verso le braccia del portiere. La verità, forse, la conosce soltanto lui. E chissà se un giorno Diaz deciderà davvero di raccontarla. Il rigore sbagliato all’ultimo secondo nella finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal ha scatenato una bufera internazionale, trasformando una partita storica in uno degli eventi più discussi del calcio africano recente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Coppa d’Africa, bufera sul rigore di Brahim Diaz: sospetti, risse e polemiche mondiali

Coppa d’Africa, Brahim Diaz e i dubbi sul rigore sbagliato di proposito in Marocco-Senegal

Durante la partita tra Marocco e Senegal, Brahim Diaz è stato coinvolto in un episodio controverso relativo a un rigore sbagliato intenzionalmente. La sua versione dei fatti rimane segreta, e al momento l’atleta ha scelto di non commentare né pubblicamente né sui social. La vicenda solleva interrogativi sulla sua posizione e sulle motivazioni dietro quella decisione, lasciando aperti molti dubbi sulla verità dietro quell’episodio.

Rigore allo scadere, ma Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio: clamoroso in finale di Coppa d’Africa

Durante la finale di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal, un episodio particolare ha attirato l’attenzione. Negli ultimi minuti di gioco, con il punteggio ancora in parità, Brahim Diaz ha tentato un rigore con un improbabile pallonetto, che è stato parato dall’ex portiere del Chelsea, Mendy. Un momento che ha segnato un’occasione mancata e suscitato sorpresa tra gli appassionati di calcio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Coppa d'Africa, bufera su Brahim Diaz per il rigore sbagliato: pugni, vergogna e sospetti - La folle finale di Rabat è destinata a rimanere nella storia per l'episodio del calcio di rigore di Brahim Diaz: insulti e sospetti attanagliano ora l'ex Milan. sport.virgilio.it